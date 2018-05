Zoetelief trekt zich terug als kandidaat-voorzitter 50Plus

,,Dag op dag verschijnen er berichten vol met vunzigheid en vuiligheid over mij, en dat neemt alleen maar toe", verklaart Zoetelief zijn besluit. ,,Het is allemaal zo op de man en dat voor onbetaald vrijwilligerswerk. En: ,,Ik ben realist, als mijn aanwezigheid de partij schade toebrengt, heb ik wel wat beters te doen met mijn leven."

Recent stapte nog bijna het hele bestuur - inclusief Zoetelief - op na interne ruzies over de gang van zaken bij 50Plus. Andere hoofdbestuursleden hekelden het autocratische, eigenzinnige beleid van het dagelijks bestuur onder leiding van voorzitter Zoetelief. Die zei zelf recent in een interview met De Gelderlander dat de sfeer bij 50Plus om te snijden is.

Opmerkelijk

In een brief legt Zoetelief aan de enige overgebleven hoofdbestuurder bij 50Plus, Hylke ten Cate, uit: ,,In plaats van debat over de verschillen van mening stel ik vast dat op dit moment de strijd zich vooral toespitst op de personen; poppetjes in plaats van de inhoud. En dat op een wijze waar de honden geen brood van lusten. Dat betreur ik tot in het diepst van mijn vezels."