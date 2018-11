Zo stemden de 37 fusiegemeenten voor de verkiezingen

Bijna 725.000 Nederlanders in 37 gemeenten mochten vandaag naar de stembus voor gemeentelijke herindelingsverkiezingen. Daarbij werd massaal op lokale partijen gestemd. We zetten de voorlopige resultaten op een rij.

Dit artikel wordt gedurende de avond aangevuld.

Groningen

In Groningen is inmiddels 62 procent van de stemmen geteld. GroenLinks staat vooralsnog eenzaam aan top met 20 procent van de stemmen, gevolgd door PvdA (13,2 procent) en de SP (10,3 procent). GroenLinks verdubbelt daarmee bijna ten opzichte van 2014. D66 is de grote verliezer, en lijkt te gaan halveren.

Groningen gaat samen met Haren en Ten Boer. Ongeveer 190.000 kiesgerechtigden mochten hun stem uitbrengen, waarvan 44,1 procent kwam opdagen. Dat is fors lager dan bij de vorige verkiezingen in 2014. Toen lag het percentage voor Groningen op 54,5 procent, Haren op 75,5 procent en Ten Boer op 64,6 procent.

Haarlemmermeer

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer heeft de VVD zeven zetels behaald, waarmee de partij de grootste is geworden. D66 en de lokale partij HAP volgen met elk zes zetels. Erna volgen CDA (vijf), Forza (vier) en PvdA (vier). In Haarlemmermeer waren 39 zetels te verdelen.

Haarlemmermeer gaat samen met Haarlemmerliede en Spaarnwoude en kent 118.380 kiesgerechtigden. Het opkomstpercentage lag op 34,9 procent.

Hoeksche Waard

In Hoeksche Waard zijn de stemmen van 47 van de 54 stembureaus geteld. CDA blijft grootste met 8 zetels, gevolgd door Lokalen HW (6). De VVD en SGP moeten genoegen nemen met vijf zetels ieder.

De gemeente Hoeksche Waard beslaat straks ook Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Strijen en Oud-Beijerland, en heeft 69.227 kiesgerechtigden.

Westerkwartier

In de gemeente Westerkwartier is de lokale partij VZ Westerkwartier de grootste, op de voet gevolgd door de ChristenUnie en het CDA.

Westerkwartier gaat samen met Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn, en een deel van Winsum, en heeft 49.170 kiesgerechtigden.

Vijfheerenlanden

De SGP is vooralsnog de grootste in de gemeente Vijfheerenlanden, met 9 van de 27 stembureaus geteld. Het CDA volgt op de voet.

Vijfheerenlanden wordt een fusiegemeenten met Leerdam, Vianen en Zederik. 43.401 mensen mochten daar naar de stembussen.

Altena

Met een kwart van de stemmen geteld in Altena heeft de SGP een flinke voorsprong op de rest. Het CDA staat voorlopig op een tweede plek, gevolgd door de ChristenUnie.

Altena gaat vanaf januari verder met Aalburg, Werkendam en Woudrichem, en kent 43.038 kiezers. Het is na de fusie de grootste gemeente van Brabant.

West Betuwe

Met 13 van de 38 stembureaus geteld gaan de lokale partijen in West Betuwe aan kop. Dorpsbelangen staat nu op zeven zetels. Leefbaal Lokaal Belang West Betuwe staat op vier. VVD en SGP komen op.



West Betuwe bestaat straks ook uit Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. De nieuwe gemeente heeft 39.522 kiesgerechtigden.

Volledig scherm © DG

Het Hogeland

Vanaf volgend jaar wordt Het Hogeland samengevoegd met Bedum, de Marne, Eemsmond en een deel van Winsum. 38.211 mogen daar stemmen. Inmiddels is 51 procent van de stemmen geteld: de lokale partij Gemeentebelangen is vooralsnog de grootste.

Noardeast-Fryslân

In Noardeast-Fryslân is het CDA de grote winnaar geworden van de verkiezingen. De partij krijgt maar liefst 7 zetels in de gemeenteraad. De lokale FNP moet genoegen nemen met 5 zetels. Wel zal het lastig worden voor de raad om eensgezind beleid te voeren; maar liefst acht partijen mogen zitting nemen.

Noardeast-Fryslân gaat samen met Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Nieuwkruisland (35.467 kiesgerechtigden).

Noordwijk

Noordwijk gaat straks samen verder met Noordwijkerhout, en heeft 34.723 potentiële kiezers.

Molenlanden

Molenlanden bestaat straks ook uit Giessenlanden, Molenwaard. De gemeente heeft 33.562 kiezers, waarvan 56 procent vandaag zijn stem heeft uitgebracht. De lokale partij Doe mee! Molenlanden is de grootste geworden, met 7 zetels. Het CDA volgt met 6 zetels op de tweede plek, gevolgd door een gedeelde derde plek voor de SGP en ChristenUnie met 5 zetels.

Beekdaelen

In de toekomstige gemeente Beekdaelen wint het CDA met zeven zetels. Erna volgen Vernieuwingsgroep (6) en Beekdaelen Lokaal (5).