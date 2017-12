Zijlstra vreest ‘explosieve situatie’ na Jeruzalem-besluit VS

Bent u bang voor navolging door andere landen?

,,Alle landen die proberen dit conflict tot een vreedzaam einde te brengen zijn zich ervan bewust dat dit een tweestatenoplossing vereist, en dat eenzijdige stappen daarin niet productief zijn. Deze stap van de Amerikanen lijkt een eenzijdige stap te zijn, en daarmee is misschien een van de twee partijen eventjes blij, maar als het tot heel veel onrust lijkt en misschien zelfs een achteruitgang in het vredesproces, dan is de eindoplossing alleen maar verder weg en dat is heel onverstandig. Wat de implicaties zijn, moeten we afwachten, daarom is ook van belang wat de president precies gaat zeggen. Gaat het over West-Jeruzalem? Gaat het misschien zelfs breder dan dat? Wij houden bijvoorbeeld ook in de gaten of we ons reisadvies moeten aanpassen, omdat niet uit te sluiten is dat dit tot stevige onrust kan leiden. Ik heb links en rechts al wat uitingen gezien in de media vanuit Nederland, ik denk dat het heel verstandig is dat wij uitstralen dat we die tweestatenoplossing willen en we eenzijdige stappen niet willen. We moeten ons ervan bewust zijn dat die tot buitengewoon grote gevolgen kunnen leiden – onrust én erger.”



Denkt u iets te moeten doen voor de Nederlanders die daar wonen?

,,Dat is waarom ik aangeef dat wij naar aanleiding van de straks uit te spreken woorden die we nog niet precies kennen, zullen afwegen of we het reisadvies moeten aanpassen. Afhankelijk van hoe het precies wordt gebracht, kan dit een buitengewoon explosieve situatie met zich meebrengen. Kijk, Jeruzalem is voor het christelijke geloof maar ook voor het moslimgeloof een heilige plaats, en daar waar het over heilige plaatsen gaat, is het explosiegevaar groot omdat het allemaal heel gevoelig ligt. Als je dan de verkeerde worden gebruikt, heb je kans dat in de hele regio onrust ontstaat. En dat zal dan ook impact hebben op de veiligheid van Nederlanders die daar wonen.”



Wordt het niet ongelooflijk lastig werken met zo’n trans-Atlantische partner?

,,Eerlijk gezegd, al mijn contacten met collega Tillerson de afgelopen twee dagen waren plezierig en constructief, maar de stap die nu gaat worden gezet is – laat ik het politiek-eufemistisch zeggen – niet heel behulpzaam.”