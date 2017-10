'Zijlstra krijgt Buitenlandse Zaken, Wiebes Economische Zaken'

Dat meldt de Telegraaf. Wiebes was in het nu demissionaire kabinet staatssecretaris van Financiën, Zijlstra staat aan het hoofd van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Het nieuwe kabinet zal zestien ministers en acht staatssecretarissen tellen.

Hennis vertrok nadat ze in de problemen was gekomen door een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) rond een mortierongeluk in Mali, waarbij vorig jaar twee militairen omkwamen. De raad oordeelde dat Defensie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen. Tot er een nieuwe minister van Defensie is, neemt Klaas Dijkhoff de honneurs waar. Hij gaat naar eigen zeggen eerst 'goed luisteren' naar zijn nieuwe collega's over hoe het ervoor staat bij het ministerie van Defensie. Pas daarna gaat hij kijken wat hij kan doen om het ministerie in rustiger vaarwater te brengen.