Zijlstra in de race voor Washington

Vijf maanden is de voormalige VVD-fractievoorzitter en mede-architect van het derde kabinet-Rutte nu zonder baan. Zijlstra moest aftreden, toen bleek dat hij had gelogen over zijn aanwezigheid als Shell-medewerker in de datsja van de Russische president Poetin. Zijn politieke vriend Rutte heeft hem nu naar voren geschoven voor de prestigieuze baan van Nederlands bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington.



Er is nog geen besluit genomen in het kabinet over Zijlstra’s kandidatuur. ,,Ik hoop niet dat het zover komt’’, zegt een betrokkene. De wenkbrauwen worden gefronst , niet alleen bij het kabinet, maar ook in de politieke top van de coalitie. ,, Dit is een wel heel bijzonder plan’’, zegt een ingewijde. Een ander: ,,Moet Rutte dit het kabinet en de kandidaat aandoen?’’