‘Zend wedstrijden Oranje Leeuwinnen verplicht uit’

Het CDA wil bij verantwoordelijk minister Arie Slob afdwingen damesvoetbal toe te voegen aan het Mediabesluit. ,,De tijd is echt voorbij dat damesvoetbal niet op het lijstje staat”, stelt CDA-Kamerlid Harry van der Molen. ,,Het Europees Kampioenschap van de voetbalvrouwen heeft laten zien hoe populair de sport is. Bovendien is damesvoetbal de snelst groeiende sport in ons land.”

In het Mediabesluit van 2008 staan in de lijst van verplicht uit te zenden sporten en evenementen alleen bepalingen over ‘voetbal (heren)’. Daardoor is niet gegarandeerd dat wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen worden uitgezonden op het open net: een publieke of commerciële zender.

Voor het eerst in de geschiedenis

Het door Nederland gewonnen EK voetbal voor dames in de zomer van 2017 was wel te zien. De kwalificatiewedstrijden werden niet uitgezonden. Veronica bracht daar eind vorig jaar verandering in door voor het eerst in de geschiedenis de uitzendrechten voor het WK in 2019 en het EK in 2021 te verwerven.