Zelf misbruikte Timmermans roept slachtoffers op zich uit te spreken

Eurocommissaris Frans Timmermans roept slachtoffers van seksueel misbruik op hun verhaal te delen met anderen. Timmermans spreekt uit ervaring; hij werd zelf op 13-jarige leeftijd misbruikt door een priester in Amerika. „Het is iets wat je je hele leven met je meedraagt.”

Quote Iets delen dat zo verschrikkelijk is, is een enorme last: dus ik kan me voorstellen hoe moeilijk het is om zo te moeten leven Frans Timmermans Timmermans doet de oproep in gesprek met de Italiaanse krant La Stampa, waarmee hij onder meer praat over de Amerikaanse producent Harvey Weinstein, die tientallen vrouwen zou hebben misbruikt. Timmermans spreekt zijn waardering uit de vrouwen en noemt het 'erg dapper' dat ze met hun verhaal naar buiten treden.



,,Ik wil iedereen aanmoedigen die is lastig gevallen om erover te praten, hoewel het voor vrouwen nog steeds erg moeilijk is", zegt Timmermans, die zelf als kind misbruikt werd. ,,Iets delen dat zo verschrikkelijk is, is een enorme last: dus ik kan me voorstellen hoe moeilijk het voor een vrouw is om zo te moeten leven."

Priester

Timmermans werd als 13-jarig kind misbruikt door een Amerikaanse priester, vertelde hij al in 2002 aan NRC Handelsblad. ,,Hij kwam me op vrijdag afhalen van school. ’s Avonds overnachtten we in het hotel, op één kamer. We hadden die avond lange gesprekken. Ik herinner me het nog goed. Toen vroeg hij opeens of ik zijn schouders wilde masseren”, aldus Timmermans tegen de krant.

Timmermans stemde in met de massage, maar deed het volgens de priester niet goed. ,,Hij zou me wel eens laten zien wat een massage was. Ik moest me uitkleden en op bed gaan liggen. Het duurde niet lang of Charlie zat met zijn handen in mijn kruis. Een vreemd gevoel maakte zich van mij meester. Ik wilde niet dat het gebeurde, en tegelijk vocht ik tegen de gevoelens die de massage opriepen.''

Schaamte

Ook Timmermans durfde er lange tijd niet over te spreken, onder meer uit schaamte. ,,Ik dacht dat ik misschien aanleiding gegeven had. Dat is onzin natuurlijk, ik wist als dertienjarige niet wat er gebeurde. Dat besef kwam pas later. Het is nu bijna dertig jaar geleden, maar in al die jaren kwam het benauwde gevoel vaak terug.''