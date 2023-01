Zaak-De Mos gaat verder: ‘Bevriende vastgoedmannen maakten deel uit van onze partijtop’

Witheet

Van de wethouders kregen ze een paar weken later de geheime informatie over het Haagse cultuurpaleis. Dat werd nog eens elf miljoen euro duurder dan al in de onderhandelingen met de andere partijen was besproken. ,,Ik was witheet”, zegt De Mos in de rechtszaal. ,,Ik zag die kwestie als een verlengde van de coalitie-gesprekken. Daarom deelde ik die informatie”.

Verstrengeling

De cruciale vraag in deze zaak is: is er een causaal verband tussen de partijdonaties van de ondernemers en de diensten van de politiek? Vaststaat dat er gedoneerd is door de verdachte ondernemers en duidelijk is ook dat De Mos zijn best voor hen deed (‘dingen regelde’), concludeerde rechter Jacco Janssen vorige week. ,,Dus wij moeten een oordeel gaan geven of er een relatie is tussen die twee stromen, tussen de stortingen en de geleverde diensten. De discussie hier gaat over dat causale verband.”

Maar dat is er dus niet, stelt De Mos steeds: ,,Dat verband is er nooit.”