Yesilgöz nieuwe staatssecretaris voor klimaat en energie

Minister ‘verbaasd’ over NAM-baas die zegt dat verster­king Groningse huizen niet meer nodig is

11 mei Minister Bas van ‘t Wout (Economische Zaken) is verbaasd over een uitspraak van NAM-directeur Johan Atema, die stelt dat duizenden Groningse huizen niet versterkt hoeven te worden nu de gaskraan in Groningen dichtgaat. ,,Betalen zullen ze!’’, reageert de minister.