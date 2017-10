Wordt NL veiliger?

Geradicaliseerde moslims die in terreurgebied zijn geweest worden in de toekomst vervolgd, ook als niet vaststaat dat ze hebben meegevochten in de jihad. Dat is onderdeel van een serie maatregelen die het nieuwe kabinet neemt tegen terreur.

Zo moeten jihadgangers langer in de cel kunnen worden gehouden als het bewijs tegen hen nog niet rond is. Daarnaast moet radicalisering worden voorkomen: er komen maatregelen om haatpredikers geen podium te geven. Op haatzaaien komt bovendien twee jaar cel te staan, in plaats van één jaar nu.

Buitenlandse financiering

Het is CDA, VVD en ChristenUnie niet gelukt om een einde te maken aan buitenlandse financiering voor moskeeën in Nederland. De partijen wilden dit graag verbieden om de invloed van radicale organisaties, of landen als Qatar en Saoedi-Arabië te beperken. Voor contra-terrorisme wordt in totaal 13 miljoen euro extra per jaar beschikbaar gesteld.

Defensie neemt terrorisme bovendien nadrukkelijker mee als argument bij het bepalen waar de strijdkrachten worden ingezet. Missies worden langer in duur en groter in omvang, zegt het kabinet.

Investering

Eerder lekte al uit dat Defensie zich op een structurele investering kan verheugen die oploopt naar 1,5 miljard euro. De krijgsmacht kan dat geld goed gebruiken. Het plan is dat daarmee alle achterstanden worden weggepoetst, dat de strijdkrachten weer beter kunnen worden ingezet voor missies en dat vervanging en vernieuwing van verouderd materieel ermee wordt betaald.

Wel gaat Nederland meer samenwerken met andere Europese landen: we gaan ‘carpoolen’ met militair materieel en kopen gezamenlijk materieel aan.

Politie

Ook in de politie wordt geïnvesteerd. Voor wijkagenten en rechercheurs wordt 267 miljoen euro extra uitgetrokken. Voor cybersecurity komt nog eens 95 miljoen euro beschikbaar, dat deels ook aan defensie wordt gespendeerd.

Geen van die maatregelen wordt overigens betaald door de opbrengst uit verkeersbonnen of andere boetes. Dat geld gaat vanaf nu niet meer naar het ministerie van Veiligheid en Justitie, maar op de grote berg belastinggeld.

Het kabinet manifesteert zich niet – anders dan Rutte II – als een kabinet van law and order. Dat is met de dalende misdaadcijfers misschien ook niet nodig: er worden vooral wetten gemaakt die recht doen aan het rechtvaardigheidsgevoel van burgers. Zo mogen veroordeelden niet meer automatisch na twee derde van hun straf uit de cel en straffen mogen niet met meer dan twee jaar worden ingekort.

Geweld- en zedenplegers moeten bovendien straks naar hun rechtszitting komen, als ze in voorlopige hechtenis zitten. Zo moeten zij hun slachtoffers verplicht onder ogen komen.

Er komt daarnaast voortaan één rechtbank waar zaken worden afgehandeld waarin agenten verdacht zijn. Die voelden het als een zware last tussen andere verdachten in de bankjes te moeten zitten.

Om burenruzies te beslechten komen er experimenten met buurtrechters die, tegen een klein bedrag, eenvoudige zaken afhandelen.

Meer 'Turkije-deals'