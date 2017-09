Wordt de nieuwe minister van Defensie een oud-militair?

Jarenlange kaalslag door bezuinigingen was het gevolg. Het moet het wel gek lopen, wil het departement de komende vier jaar niet meer geld te besteden krijgen. Volgens betrokkenen mikt de nieuwe coalitie op een impuls van ‘om en nabij’ 1,5 miljard euro.



CDA’er Raymond Knops wil die extra miljoenen heus wel uitgeven. Het Kamerlid uit Limburg wordt getipt als nieuwe Defensieminister en wie zijn cv leest, snapt hoe logisch dat is. Van huis uit is Knops officier bij de luchtmacht, een baan die hij in 2001 opgaf toen zijn carrière in de gemeentepolitiek van Horst aan de Maas aanving. Maar helemaal afscheid van de krijgsmacht nam de CDA’er niet. Hij liet zich registreren als reservist en werd in 2004-2005 ook nog uitgezonden naar Irak.



Tegenwoordig komt hij alleen in missiegebieden als Kamerlid. Als lid van de vaste Kamercommissies voor Defensie en Buitenlandse Zaken gaat hij regelmatig op bezoek bij zijn uitgezonden ‘collega’s’ in den vreemde. In die hoek zit ook de concurrentie voor Knops: VVD-Kamerlid Han ten Broeke – buitenlandspecialist van zijn fractie alsmede voorzitter van de Defensiecommissie. Al laat zijn partijgenoot Hennis zien dat je geen banden met de strijdkrachten hoeft te hebben om er minister van te worden.



Het is vooral belangrijk dat je een goede manager bent. Daarom zou ChristenUnie-zwaargewicht Arie Slob ook zomaar zijn intrek kunnen nemen in het statige ministerie aan het Plein. Als oud-partijleider geldt hij als een ervaren politicus. Ook Wim van de Donk, nu commissaris van de koning in Brabant, wordt vaak genoemd als ministeriabel namens het CDA. De christendemocraat is van huis uit bestuurskundige.