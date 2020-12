Wopke Hoekstra wordt lijsttrekker CDA

Delen per e-mail

Nu Hoekstra ja zegt, heeft het CDA-bestuur de lijsttrekker die het eigenlijk al voor de zomer wilde hebben. Maar toen zei Hoekstra nog ‘meer bestuurder dan politicus’ te zijn. Na het vertrek van Hugo de Jonge zei hij gisteren alsnog zich te zullen beraden op het lijsttrekkerschap.

,,Mocht er een vraag voor mij zijn, dan ga ik daarover nadenken en het thuis bespreken’’, was zijn manier om te zeggen dat hij er toch voor open stond.

Kamerlid Pieter Omtzigt ging vanavond bij Hoekstra langs in Bussum. ,,Het is een goed idee als Wopke de partij gaat leiden”, zei Omtzigt. ,,Zeker in de moeilijke omstandigheden waarin ons land zich bevindt. We hebben vanuit de partij een uitstekende kandidaat.’’

Partijcongres

Partijvoorzitter Rutger Ploum meldt dat er op 9 januari een partijcongres wordt gehouden. Dan kunnen de leden instemmen met de voordracht. Maar een tegenkandidaat is er niet.

Leek Hoekstra’s rol na deze zomer uitgespeeld, nu wordt hij alsnog de nummer één van zijn partij bij de verkiezingen. Wel moest Omtzigt, die bij de lijsttrekkersverkiezingen van deze zomer nipt tweede werd, een stap opzij doen. Als running mate van De Jonge is hij immers diens logische opvolger.

Het partijbestuur denkt echter met Hoekstra een sterke troef in handen te hebben. Al jaren geldt hij binnen de partij als droomkandidaat en dé man die de hegemonie van de VVD kan doorbreken. Al tien jaar smachten de christendemocraten ernaar weer de grootste partij van het land te worden. Maar in de peilingen ligt de partij van premier Mark Rutte nog mijlenver op kop. CDA’ers verwachten dat het lanceren van Hoekstra een gamechanger zal zijn in de verkiezingscampagne.

Rutte

Hoekstra is voor veel CDA-stemmers charismatisch. Maar hoewel hij al drie jaar minister is, geldt hij voor veel kiezers toch als een nieuw gezicht. Het CDA-campagneteam hoopt dat mensen Rutte na tien jaar wel eens zat zijn. De afgelopen maanden doet de partij er ook alles aan om te benadrukken dat de premier in die tien jaar een geloofwaardigheidsprobleem heeft gekregen.

Bovendien is Hoekstra minister van Financiën en heeft hij in de pre-coronaperiode een imago van strenge schatkistbewaarder opgebouwd. Dat doet het altijd goed bij de kiezers. Ministers van Financiën zijn daardoor al snel populair. Dat gold in het verleden ook voor bijvoorbeeld Gerrit Zalm en Jeroen Dijsselbloem.

De 45-jarige Hoekstra viel CDA-scouts al op toen hij partner werd bij adviesbureau McKinsey. Hij was jaren lid van de Eerste Kamer voor het CDA en schreef het vorige verkiezingsprogramma van de partij. Door drie maanden voor de verkiezingen de arena te betreden, zou hij het CDA nieuw elan kunnen geven met stijgende peilingen tot gevolg. De ervaring leert dat die vlak voor de verkiezingen zorgen voor een zichzelf versterkend effect en een goede uitslag.

