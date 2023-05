Woedende oorlogsweduwen van tribune Tweede Kamer verwijderd: ‘Dit is een schandaal’

Met videoEen groep oorlogsweduwen heeft tijdens een vergadering in de Tweede Kamer woede laten blijken over achterstallige betalingen. Ze schreeuwden vanaf de publieke tribune in de zaal naar Kamerleden. De veelal oudere personen werden van de tribune verwijderd, Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp maakte daarna excuses dat dit te ruw verliep.

De groep werd buiten de zaal op bankjes gewezen, Bergkamp kwam daarna excuses maken. Enkelen van de groep waren emotioneel geworden. Een aantal Kamerleden zegde toe later vandaag alsnog met hen in gesprek te gaan.

De boosheid draait om een motie van de PvdA en de SP die zou moeten regelen dat oorlogsweduwen nog achterstallige betalingen krijgen. Indische en Molukse nabestaanden van militairen die tijdens de Japanse bezetting in dienst waren van het Nederlands-Indisch gouvernement willen een individuele financiële vergoeding. Stemmingen over de moties van onder meer groep Van Haga over hetzelfde onderwerp werden na alle commotie uitgesteld.

Een aantal weduwen is uitgesloten van een ‘backpay-regeling’, die als morele genoegdoening was bedoeld voor mensen van het KNIL (het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) die op 15 augustus 2015 nog in leven waren en tijdens hun leven geen salaris ontvingen. De SP en PvdA wilden per motie afdwingen dat de weduwen alsnog geld zouden krijgen, maar die motie was door verantwoordelijk staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) ontraden. De regeringspartijen stemden vervolgens tegen de motie, tot ontsteltenis van de weduwen.

Ereschuld

Volgens voorzitter Anton te Meij van de Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp had de motie helemaal niet in stemming gebracht moeten worden. Hij hoopt dat Van Ooijen zich nog bedenkt, al is Te Meij teleurgesteld over de inzet van de staatssecretaris tot dusver. Te Meij: ,,Hij heeft oorlogsgetroffenen in portefeuille, maar hij heeft nog nooit gesproken met de delegatie! Het Is echt een verschrikking die man.”

President van de Stichting Japanse Ereschulden Jan van Wagtendonk wil het ‘de staatssecretaris onder de neus drukken’ dat hij er iets aan moet doen. Hij noemt het ‘een zielig verhaal’ dat Van Ooijen niet zou kunnen weten wie de weduwen zijn, waardoor hij zou hebben besloten de backpay-regeling niet te kunnen uitvoeren. ,,Het is een ontzettende zielige vertoning, en met maar één reden: geld.” Van Wagtendonk was een van de onderhandelaars aan tafel toen de regeling werd afgesproken. ,,Het is een schandaal dat ze dat afwijzen”, zegt hij. ,,Het gaat om de erkenning van het leed en het verlies dat we hebben gehad. Dit is een ereschuld.”

PvdA-kamerlid Mohammed Mohandis zegt na afloop van het overleg met de oorlogsweduwen: ,,Ze hebben jaren gewacht op een regeling voor een groep die steeds kleiner werd omdat ze overlijden. Dat we daar als overheid geen kleine regeling voorhebben kunnen treffen, ervaar als ik een groot falen.’’

De gesprekken zijn overigens nog niet voorbij, zegt voorzitter van Stichting Indisch Platform 2.0 Peggy Stein. ,,We hebben later deze week contact met Kamerleden van de coalitie die tegen de motie hebben gestemd. Ze hebben gezegd dat ze er uit willen komen. Dat kan maar op één manier. De motie zegt dat de weduwen hun geld moeten krijgen.’’

