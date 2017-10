Woede over 'aflosboete' voor huizenbezitters

Ingewijden bevestigen aan deze krant dat het nieuwe kabinet in stapjes de wet-Hillen wil afschaffen. Deze wet is ooit in het leven geroepen om mensen te stimuleren een huis te kopen en die ook af te lossen. Maar die wet is nu overbodig geworden, vinden de formerende partijen, omdat er geen aflossingsvrije hypotheken meer afgesloten mogen worden. De maatregel levert 1 miljard euro op.

Bezorgd

Ook de PvdA is bezorgd over de gevolgen van het nieuwe kabinetsbeleid. ,,Mensen met kleine pensioenen hebben hier last van", zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer, die benadrukt dat hij eerst alle plannen wil zien. ,,Ik ben benieuwd of er nog wat in het vat zit voor ouderen, want ik ben enorm bezorgd dat zij de rekening betalen. Ik vrees dat de inkomensverschillen zullen toenemen. Bedrijven en hoge inkomens zijn spekkoper met het onversneden rechtse beleid dat nu is uitgelekt."