Woede in Kamer over volle asielopvang Ter Apel: ‘Verschrikkelijk en mensonterend’

,,Verschrikkelijk en mensonterend’’, zegt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. ,,Maar niet onverwacht.’’ Het is volgens haar ‘bewust beleid’ om de opvangcapaciteit zo krap mogelijk te plannen. Zij pleit voor meer kleinschalige opvang, omdat daar meer draagvlak voor is bij gemeenten dan voor grote opvangcentra als dat in Ter Apel. Daar moet extra geld voor komen.



Kröger herhaalt verder haar oproep aan Van der Burg om te komen tot een gezamenlijke aanpak voor de opvang van reguliere asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne. ,,Het is schrijnend dat er duizenden bedden voor Oekraïners leegstaan, terwijl in Ter Apel mensen op de grond moeten liggen.’’



,,De asielopvang is een puinhoop’’, zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. ,,Het kabinet moet veel meer werk maken van goede opvang met voldoende capaciteit en snellere procedures. Mensen die recht hebben op asiel moeten snel doorstromen, mensen die geen recht hebben op asiel moeten terugkeren.’’



,,Het is te triest voor woorden dat we als land zo omgaan met mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld’’, zegt PvdA’er Kati Piri. ,,Onwil of onmacht, feit is dat het kabinet hard faalt om fatsoenlijke opvang voor deze mensen te regelen. De staatssecretaris moet acuut stad en land af om op zoek te gaan naar extra slaapplekken.’’



,,Wat een schrijnende beelden’’, zegt Kamerlid Don Ceder van de ChristenUnie. ,,Dit is onacceptabel. Het kan niet zo zijn dat we op deze manier mensen die van oorlogen en conflict vluchten zo in Nederland verwelkomen. We kunnen en moeten beter.’’