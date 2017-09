Woede bij oppositie over in beton gegoten wetsvoorstel eigen risico

KamerdebatDe toekomstige oppositie in de Tweede Kamer heeft de aanval geopend op het plan van de formerende partijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) om alle burgers bevriezing van het eigen risico te laten betalen via een hogere zorgpremie .

De emoties liepen vanavond hoog op tijdens een groot spoeddebat over een plan van het toekomstige kabinet om het verplichte eigen risico in de zorg volgend jaar te laten staan op 385 euro in plaats van de eerder gemelde stijging met 15 euro.

De formerende partijen verwezen financiële en inhoudelijke alternatieven voor het voorstel naar de prullenbak, wat verschillende Kamerleden moesten bekopen met felle verwensingen vanuit de oppositie.

Zo werd CDA-Kamerlid Mona Keijer weggezet als 'koud, kil en berekenend' en sprak Tunahan Kuzu (Denk) van een 'dikke middelvinger' richting de oppositie. Volgens PVV'er Fleur Agema 'slaat' VVD'er Arno Rutte de hardwerkende Nederlander, Jan Modaal, vol in het gezicht.

PvdA’er Henk Nijboer sloeg zelfs met zijn hand op tafel en sprak boos van ‘arrogantie’ bij de toekomstige coalitie, die alle alternatieven als onwenselijk of onhaalbaar wegwuift. ‘We worden niet serieus genomen!’ Hij dreigde ook nog de spoedbehandeling van het kabinetsvoorstel morgen te traineren.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zien echter niets in drie alternatieve voorstellen van de toekomstige oppositie: verlaging van het eigen risico met 100 euro (SP), de zorgpremie niet verhogen en bevriezing van het eigen risico betalen uit overschotten (GroenLinks) plus een ontkoppeling van het eigen risico aan de zorguitgaven in de verdere toekomst (PvdA).

Volgens VVD'er Arno Rutte is een andere dekking van het plan, via overschotten of belastingen, louter een 'grote verdwijntruc' en merkt dat burger dat net zo goed in zijn portemonnee. CDA'er Mona Keijzer gaf toe dat haar partij in het verkiezingsprogramma een verlaging van het eigen risico met 100 euro heeft staan, maar dat formeren neerkomt op het sluiten van compromissen.

Geen grote systeemverandering

Pia Dijkstra (D66) wil nu niet verder gaan dan een bevriezing van het eigen risico voor één jaar, omdat een grote systeemverandering zorgvuldig moet worden besproken. Carla Dik (ChristenUnie) sprak van een 'eerste stap gezet door de formerende partijen' en verwees naar het regeerakkoord dat er straks zal liggen. Ze wilde echter niet zeggen of er voor de komende regeerperiode gesleuteld zal worden aan het eigen risico.

De Raad van State, een belangrijke adviseur van kabinet en parlement, toonde zich vanmiddag in een advies al kritisch over het wetsvoorstel van de formerende partijen. Ook vertrekkend zorgminister Schippers liet in de media weten dat zij niet zou hebben gekozen voor bevriezing van het eigen risico.