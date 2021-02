Winnend SGP-billboard is niet de door de Gaykrant ‘gekaapte’ versie

interview Jesse Klaver: ‘Wat we onze kinderen aandoen, dat kán niet’

20 februari In schoolklassen moeten maximaal 21 leerlingen zitten. GroenLinks wil dat die groepsgrootte wordt vastgelegd in het nieuwe regeerakkoord. De maatregel kost zo’n 1,5 miljard euro, een bedrag waar vooral beleggers voor moeten opdraaien via een transactietaks.