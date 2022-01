Winkels mogen toch tot 17.00 uur open zonder afspraak

Video's Kabinet beslist: horeca en cultuur moeten zeker tot 25 januari wachten op versoepe­lin­gen

Vanaf morgen gaan de scherpe randjes van de harde lockdown af, maar horeca en cultuur blijven ondanks felle kritiek toch gesloten. Wel wil het kabinet over tien dagen opnieuw bekijken of cafés, restaurants en theaters en bioscopen alsnog open kunnen. Vanavond om 19.00 uur is er weer een coronapersconferentie.

16:09