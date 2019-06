Wildersproces: vandaag gaat het weer om ‘minder’ en ‘Marokkanen’

Het gaat echter vooral om de zogeheten ‘ten laste gelegde feiten’, inmiddels overigens meer dan 1900 dagen geleden. Wilders zei op 12 maart 2014 tijdens een verkiezingscampagne op een Haagse markt van ‘een stad met minder lasten’. ,,En als het even kan wat minder Marokkanen.’’



Een week later, op verkiezingsavond, vroeg hij in een Haags café aan zijn aanhang of ze meer of minder Marokkanen in de staf wilden. ,,Minder, minder’’, scandeerde het publiek daarna. Wilders daarop: ,,Dan gaan we dat regelen.’’



Wilders werd voor die uitspraken veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie.



De PVV-leider probeerde dinsdag nog het hoger beroep in de zaak uitgesteld te krijgen. Hij wilde hoge ambtenaren horen, omdat hij vermoedt dat voormalig minister Ivo Opstelten druk zette op het Openbaar Ministerie om Wilders te vervolgen. Die ontkennen dat overigens. Het hof vond extra onderzoek ook niet nodig.



Wilders is vandaag niet aanwezig. Hij laat via Twitter weten dat hij geen zin heeft om ‘onzin aan te horen’ van ‘benadeelde partijen’ die ‘huilie huilie doen bij het Hof’.