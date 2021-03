Wilders verliest en is weer veroordeeld tot de zijlijn

Twee verkiezingsnederlagen. Een plek in de schaduw van Thierry Baudet. Een veroordeling aan de broek vanwege zijn roep om minder-Marokkanen. Het leven lachte Geert Wilders de laatste twee jaar niet toe, maar zijn verlies zou in die zin beperkt genoemd kunnen worden: volgens de exitpolls kan hij nog op 17 zetels rekenen, drie minder dan nu. Daarmee zijn z'n twee missies: Rutte verslaan én de tweede partij van Nederland worden, jammerlijk mislukt.

Dat zijn er weliswaar minder dan vóór de totale implosie van Forum voor Democratie, maar de partij snoept waarschijnlijk toch nog zetels van Wilders af. Intern had hij al die tijd rust gepredikt. ,,Ik heb hier intern gezegd: ‘Jongens, we blijven uitgaan van eigen kracht’. Niet in paniek raken. Ook niet over Baudet. Hij doet iets heel goed, maar niets is oneindig”, zei hij onlangs nog.