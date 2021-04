Wilders: ‘Tjeenk Willink moet terug op rechte pad of anders weg’

Volgens Wilders gedraagt Tjeenk Willink zich ‘niet als onafhankelijk informateur’. Steen des aanstoots is de notitie die Tjeenk Willink gisteren stuurde naar de fractievoorzitters en die hij vandaag en morgen met hen bespreekt. Daarin stelt hij voor om vier of vijf grote problemen te benoemen die een nieuw kabinet moet aanpakken.

Hobby's

Tjeenk Willink noemde in zijn brief een aantal specifieke problemen, zoals kansenongelijkheid in het onderwijs en tegenstellingen op de arbeidsmarkt. Ook wees hij op de noodzaak van herstelbeleid, aanpak van de stikstofcrisis en vraagstukken op het gebied van klimaat, migratie en de democratische rechtsorde. Volgens Wilders bereidt de informateur met het noemen van dergelijke ‘hobby’s’ de weg voor een vierde kabinet-Rutte en gedraagt hij zich als ‘de woordvoerder van de premier’.

Wilders is eveneens verbolgen over het feit dat Tjeenk Willink de afgelopen weken niet sprak met politici. Wel liet hij zich de afgelopen periode bijpraten door voorlieden van de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de Raad van State. ,,Hij ontmoet de halve wereld en schrijft een half regeerakkoord. Daar hebben we niet om gevraagd.”

Wilders snapt niet dat de naam van Rutte niet één keer in de notitie wordt genoemd. Volgens de PVV-leider zit de VVD-leider het herstel van vertrouwen in de weg en is Tjeenk Willink gevraagd om het vertrouwen te herstellen. ,,Hij houdt Rutte echter buiten schot. Ik weet niet waar de goede man mee bezig is, maar het heeft weinig met het wekken van vertrouwen te maken.”

Hotemetoten

Hoewel Wilders dus op het punt staat om het vertrouwen in de informateur op te zeggen, gaat hij woensdag nog wel bij hem op gesprek. ,,Ik ga wel zeggen wat ik ervan vindt. Het is toch netter om hem dat zelf te vertellen.”

JA21-voorman Joost Eerdmans ging dinsdag al bij Tjeenk Willink langs. Die ontmoeting verliep in goede sfeer, maar de verschillen tussen beiden zijn groot, zei Eerdmans na afloop. ,,Ik vind dat hij zich niet aan zijn opdracht houdt. Allerlei hotemetoten worden hier naar binnen gereden om blijkbaar te praten over een plan hoe we verder moeten. Terwijl de vraag ‘hoe gaan we verder met Rutte om?’ verder niet wordt beantwoord. In plaats van herstel van vertrouwen is het business as usual. Dat valt ons zwaar tegen.”

Caroline van der Plas van BBB viel PVV en JA21 vanmorgen al bij. Zij zei zich te hebben verbaasd over het uitnodigingsbeleid van Tjeenk Willink en meent dat dit niet bij diens opdracht past. SGP-voorman Kees van der Staaij vindt overigens juist niet dat Tjeenk Willink zijn boekje te buiten gaat. ,,Ik leg er geen liniaal langs of het precies in de opdracht past”, zei hij na zijn gesprek. Hij vindt dat de fractieleiders er ‘ontspannen’ mee moeten omgaan.

Tjeenk Willink ontvangt woensdag de leiders van de grootste fracties. Rutte is als laatste aan de beurt: hij schuift pas in de avond aan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.