Wilders krijgt na kritiek op genderonderwijs ‘gendercookie’ van D66

Julio Poch wil hogere schadever­goe­ding van minister Grapper­haus voor advocaat­kos­ten

20 september De Nederlands-Argentijnse oud-piloot Julio Poch is minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) erkentelijk voor de tegemoetkoming van 700.000 euro voor de acht jaar dat hij in Argentinië onterecht in de cel heeft gezeten. Dat zegt zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Die benadrukt wel dat het bedrag niet toereikend is voor de advocaatkosten en de opgelopen schulden in die periode. ,,Omdat het besluit van de minister onherroepelijk is, hopen we daarom nu op een aanvullend besluit’’, aldus Knoops.