Wilders: Gedrocht van een regeerakkoord

updatePVV-leider Geert Wilders noemt de plannen van de nieuwe coalitie een ‘verschrikkelijk gedrocht van een regeerakkoord’. Volgens hem zijn terreur en islamisering de grootste bedreigingen van Nederland en Europa en ‘komt het woord islam niet één keer in het hele regeerakkoord voor.’ Wilders is niet de enige die een kritische noot kraakt over het regeerakkoord.

50PLUS

Quote Dit is een an­ti-ou­de­ren­ka­bi­net! Henk Krol, 50Plus Henk Krol is ‘woest’ over het regeerakkoord. ,,Dit is een anti-ouderenkabinet! Veel maatregelen gaan gelukkig pas in 2019 in. Dat geeft tijd om het komende kabinet naar huis te sturen!" Volgens de 50PLUS-leider blijkt uit de cijfers dat gepensioneerden aan het eind van de kabinetsperiode 40 procent in koopkracht achter zullen lopen op werkenden. ,,Anti-ouderen en onwaardig voor dit land!" De plannen om het pensioenstelsel te hervormen noemt hij ‘compleet onnodig’.

GroenLinks

Het nieuwe kabinet maakt de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter, vindt GroenLinks-leider Jesse Klaver. Dit is een regeerakkoord 'waar rechts Nederland zijn vingers bij zal aflikken'. Mensen die deze samenleving draaiende houden, gaan er te weinig op vooruit ten opzichte van rijken, aldus de GroenLinks-voorman. Hij is wel blij dat de coalitie werk wil maken van vergroening, maar ziet niets in de manier waarop het nieuwe kabinet dat wil bereiken. Het kabinet zou de uitstoot van CO2 niet genoeg verlagen, maar ervoor kiezen het broeikasgas onder de grond te stoppen. Dat is volgens Klaver 'onbewezen, knetterduur en moet worden betaald door burgers'.

Denk

Denk-fractievoorzitter Tunahan Kuzu vindt het regeerakkoord een 'gemiste kans'. Volgens Kuzu hadden de partijen in tijden van economische groei ervoor moeten kiezen om een 'aantal structurele problemen op te lossen'.

,,Je ziet dat grote bedrijven worden gespekt met 3 miljard euro belastverlaging. Wij mogen dat opbrengen met boodschappenbelasting. Er wordt gesproken over de tweedeling in de samenleving, maar de structurele oplossing om die tweedeling te bestrijden, is heel karig en aan het einde van het regeerakkoord in een hoekje geplaatst.''

Ook noemt Kuzu het 'te veel van hetzelfde als het gaat om bestrijding van discriminatie en racisme'.

Partij voor de Dieren

Het motto van de regeringscoalitie, Vertrouwen in de toekomst, betekent vooral erop rekenen dat volgende generaties doen wat wij nalaten, vindt partijleider Marianne Thieme. ,,Ze schuiven alles vooruit, polderen en nemen hooguit vrijblijvende maatregelen.'' Haar steekt het vooral dat de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de veestapel niet verkleint. ,,CDA en VVD dicteren het landbouwbeleid en D66 heeft heel veel moeten inleveren." De maatregelen die het kabinet wel neemt, hebben volgens Thieme niets om het lijf, zoals het geld dat het kabinet steekt in het isoleren van woningen. ,,Dat is misschien net genoeg voor een tochtstrip of twee.''

SP

De SP noemt de plannen van het kabinet-Rutte III een voortzetting van het beleid van de kabinetten Rutte I en Rutte II ,,waar de SP duidelijk niet in past''. Volgens Emile Roemer gaan vooral de grote bedrijven er de vruchten van plukken, terwijl de mensen met de laagste inkomens uiteindelijk de rekening gaan betalen. ,,De vrienden van Rutte komen er goed vanaf'', reageert Roemer. Hij spreekt over een gemiste kans.

SGP

De SGP is 'voorzichtig positief' over de plannen van de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. SGP-leider Kees van der Staaij ziet punten die hij toejuicht, zoals lastenverlichting voor gezinnen en investeringen in veiligheid en defensie. Ook ideeën over versterking van de palliatieve zorg en 'waardig ouder worden' ziet hij zitten, net als dat hij op medisch-ethisch gebied positieve punten ziet. Een minpunt vindt hij het wietbeleid. ,,Daar hangt toch wel echt een D66-geurtje omheen en dat moet ook nog een keer met spoed door de Kamer gejast worden'', aldus Van der Staaij. ,,Daar zie ik echt hélemaal niets in.''

Forum voor Democratie