Wilders gaat motie van wantrouwen indienen tegen Ollongren

Kabinet zet vaart achter taks op afgelost huis

26 oktober De eerste daad van het nieuwe kabinet is om met grote haast een einde te maken aan de belastingvrijstelling op een afgelost huis. Al voor het einde van dit jaar wil Rutte III de omstreden afschaffing van de zogeheten Wet-Hillen geregeld hebben, terwijl in het regeerakkoord de invoering pas in 2019 is voorzien, zo bevestigen Haagse bronnen.