Wilders als pragmaticus die boven de partijen staat, dat moet zeer hebben gedaan bij Rutte

Op de VVD-burelen heeft Mark Rutte gewaarschuwd voor gemakzucht tijdens de komende verkiezingscampagne. ,,We hebben pas nul zetels’’, drukte de premier zijn partijgenoten op het hart. Inderdaad is er geen enkele reden voor de VVD van Rutte om achterover te leunen. Weliswaar staat de partij in alle peilingen straatlengtes voor op de concurrentie. Maar het is nog ruim zes weken tot aan de verkiezingen. Dat is in Haagse begrippen een eeuwigheid.