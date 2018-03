Wil je een hogere opkomst? Betaal de kiezer...

Het is een vreemde paradox. Geen bestuursorgaan staat zo dicht bij ons dagelijks leven als de gemeente. De gemeenteraad bepaalt hoe schoon onze straat is, welke zorg onze hulpbehoevende ouders krijgen. En toch brengt het maar weinig mensen in beweging. Iets meer dan de helft van de stemgerechtigden kwam opdagen, bleek vanochtend. Een enorm verschil met de landelijke verkiezingen: daar maakte vorig jaar 81,5 procent van de kiezers gebruik van zijn recht.



,,Mensen zien wel wat hun gemeente doet, maar niet welk verschil het maakt als een andere politieke partij in het college zit'', zegt Kees Aarts. Als hoogleraar politicologie aan de Rijksuniversiteit Groningen deed hij onderzoek naar stemgedrag. ,,In de media is de Haagse arena dominant. Dat is wat mensen volgen. De meesten weten in hun eigen gemeente nog wel de naam van de burgemeester, maar daarna houdt het al snel op.''



Nu zijn de verschillen tussen partijen op gemeentelijk niveau ook kleiner dan op landelijk niveau. Gemeenten hebben de afgelopen jaren weliswaar steeds meer taken gekregen (de jeugdzorg, ondersteuning van ouderen en gehandicapten, de bijstand), maar niet meer beleidsvrijheid. Alle taken die gemeenten hebben gekregen, moeten ze uitvoeren binnen strakke kaders. Ook hebben ze maar een beperkt potje geld. Aarts: ,,Daardoor hebben partijen minder ruimte om zich ten opzichte van elkaar te profileren.''