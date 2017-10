Wiegel kraakt 'aflosboete' van kabinet

Ingewijden bevestigen dat het nieuwe kabinet het eigenwoningforfait weer wil invoeren voor mensen die hun complete hypotheek hebben afbetaald. Dat kan veel vooral oudere Nederlanders veel geld gaan kosten: deze groep werd eerder juist vrijgesteld van deze belasting, om aflossen te stimuleren. Wiegel: ,,Dan heb je een huis gekocht en je best gedaan om je hypotheek af te lossen en vervolgens krijg je een straf voor spaarzaamheid.''



Ook andere prominenten binnen de nieuwe coalitiepartijen zijn kritisch. VVD-prominent Frans Weisglas vindt het eveneens een slecht voorstel. ,,Het is onjuist om mensen te straffen voor het aflossen van hun hypotheek. Ik vrees dat mensen hierdoor niet gestimuleerd worden om snel hun schuld af te lossen.''



Oud-voorman Leen van Dijke van de ChristenUnie laat via Twitter zijn ongenoegen blijken. ,,Belasting blijven betalen over een huis waarvan de hypotheek is afgelost. Dat vind ik nog wel een dingetje. Een woning is een primaire levensbehoefte.''