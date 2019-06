Wiebes: Risico’s aan sluiting drie extra kolencentrales

Onderzoekers van CE Delft stelden vorige maand dat het haalbaar is om nog drie kolencentrales te sluiten, bovenop de al aangekondigde sluiting van de Hemwegcentrale in Amsterdam per 1 januari 2020. Gascentrales die nu nog buiten gebruik zijn, zouden voor vervangende capaciteit kunnen zorgen. Per saldo zou de CO2-uitstoot in Nederland met 9 megaton dalen.



Wiebes wijst er evenwel op dat zeker de helft van die besparing teniet wordt gedaan door een hogere uitstoot in andere landen. Bovendien betwijfelt hij of het mogelijk is gascentrales zo snel te heropenen, en of dat dan economisch rendabel is. Als heropening niet lukt dan lekt een nog groter deel van de CO2-afname weg naar het buitenland, waarschuwt de bewindsman bovendien.