Wie zijn de relschoppers en wat hebben we eerder: een kabinet of een lockdown?

Oproep burgemees­ters aan minister: ook dit jaar weer een vuurwerk­ver­bod

Hoewel bronnen binnen het kabinet er ‘nadrukkelijk rekening mee houden’ dat er de komende jaarwisseling weer vuurwerk mag worden afgestoken, is de strijd nog niet gestreden. Het Veiligheidsberaad, waarin de burgemeesters zijn verenigd, pleiten in een brief aan demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid voor een algeheel vuurwerkverbod.

19 november