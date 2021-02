Wie wil er nog minister worden? ‘Je laat je toch niet elke dag afblaffen door Geert Wilders?’

Video Podcast: zorgen voor Hugo, spierbal­len­taal van Wopke en de nostalgie van verkiezingsprogramma’s

1 februari Lekkage bij de GGD, ruzie met ziekenhuizen, haperende vaccinatie. De al geplaagde minister Hugo de Jonge (Zorg) heeft opnieuw een zware week voor de boeg. Toch gloort er ook goed nieuws: de basisscholen kunnen weer open en het einde van de avondklok lijkt nabij. Ondertussen kijken we ook naar de ‘Hollandse gezelligheid’ en nostalgie in de verkiezingsprogramma’s. We bespreken het allemaal in onze podcast Politiek Dichtbij.