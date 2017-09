Wie droeg welk hoedje? Doe de quiz!

Koningspaar vertrekt naar Ridderzaal voor 'optimistische' troonrede

14:06 Prinsjesdag is in volle gang. Aan het begin van de middag vertrok de Koning vanaf paleis Noordeinde richting het Binnenhof om in de Ridderzaal de jaarlijkse troonrede te geven. Volg hier de ontwikkelingen in ons liveblog.