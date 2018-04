'Wet nodig tegen foute invloed buitenlandse geldschieters'

Die moet ministers en burgemeesters meer mogelijkheden geven om onwenselijke invloeden 'die met buitenlandse financieringen meekomen naar instellingen in Nederland' een halt toe te roepen, aldus de burgemeester.



Buitenlandse financiering vindt ze op zich niet problematisch. Dat wordt het wel als met het geld ook boodschappen of standpunten meekomen die onze manier van leven en onze democratische rechtsstaat ondermijnen. Als voorbeelden noemde zij de komst van veel buitenlandse predikers, vrouwenbesnijdenis of het op straat aanspreken van vrouwen dat hun kleding degelijker moet.



,,Het gaat me niet om de islam, maar om het tegenhouden van ontwrichtende boodschappen'', aldus Krikke. ,,Die haaks staan op wat wij in Nederland met elkaar nastreven en in wetten hebben vastgelegd, die willen wij niet in onze wijken en buurten. Maar we hebben nu onvoldoende middelen om ertegen in actie te komen."



De burgemeester reageerde onder meer op uitlatingen over vrouwenbesnijdenis van voorgangers in de Haagse As Soennah Moskee. Die moskee zou worden gefinancierd door een omstreden investeerder uit Koeweit. Als dat klopt, is dat 'zeer ernstig en zeer zorgwekkend', stelde Krikke eerder.