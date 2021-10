Werkkamer voor de nieuwe minister van Volkshuisvesting - mét badruimte - is al klaar

Linkse partijen dreigen met motie van wantrouwen tegen Broe­kers-Knol

6 oktober Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD) is na haar excuses voor uitspraken over Afghaanse vluchtelingen, zaterdag in een interview op deze site, nog niet uit de politieke problemen. SP, GroenLinks en PvdA sluiten niet uit dat zij in een debat vandaag met een motie van wantrouwen komen.