‘Wereldwijd investering van 1,8 biljoen dollar nodig ter bescherming tegen extreem weer’

De kosten zijn hoog, maar daar krijgt de mensheid een mooi rendement voor terug. De Commissie stelt dat de 1800 miljard dollar (1,8 biljoen) die wereldwijd tot 2030 geïnvesteerd moet worden in robuustheid, ruim 7 biljoen dollar aan besparingen oplevert. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat elke dollar die gestoken wordt in dijkversterking tussen de 2 en 10 dollar bespaart, omdat er bij hoogwater minder schade is.



Nederland is, sinds de watersnoodramp van 1953, druk met de strijd tegen het water. Volgens Commissielid Cora van Nieuwenhuizen (onze minister van Infrastructuur en Waterstaat) kunnen we andere landen helpen met onze kennis en kunde.



,,Er worden ook Nederlandse oplossingen aangedragen", aldus Van Nieuwenhuizen: ,,Onze delta-aanpak kan een blauwdruk zijn hoe je zowel in kustgebieden als rivieren schade kunt beperken door slim te investeren in maatregelen. Landen als Bangladesh en Vietnam hebben deze aanpak overgenomen. Dat leidt daar nu al tot minder slachtoffers en minder schade.”