Weer politici weg bij JA21, kritiek op rol Nanninga

De twee Europarlementariërs Roos en Rooken behouden wel hun zetel. Opvallend, want ze zeggen hun partijlidmaatschap op omdat ze kritiek hebben op de ‘baantjescarrousel’ binnen de partij. In 2019 werden ze gekozen als Europarlementariër voor de partij Forum voor Democratie waar ze eerder mee braken.

In hun brief, die ook door een aantal voormalig Statenleden van JA21 is ondertekend, uiten de zes opgestapte politici kritiek op de beslissing van mede-partijoprichter Annabel Nanninga die bij de komende verkiezingen van 22 november een gooi doet naar een plek in de Tweede Kamer. Volgens de zes komt Nanninga vrijwel zeker op plek 2 van de kieslijst, na lijsttrekker Joost Eerdmans. Daarmee is volgens hen ‘de professionalisering van de partij’ volkomen mislukt. Het partijbestuur presenteert de kandidatenlijst volgende week zaterdag 2 september.

De leden verwijten Nanninga dat zij haar eigen regels maakt. Het merendeel van de leden heeft zich in het verleden uitgesproken tegen dubbelfuncties. Nanninga is echter zowel Eerste Kamerlid als gemeenteraadslid in Amsterdam. In die functies was ze onmisbaar, stelde ze toen. Inmiddels heeft ze aangegeven die functies op te geven als ze gekozen wordt voor de Tweede Kamer in november. ,,Blijkbaar is ze nu niet meer onmisbaar’’, sneren de zes in hun afscheidsbrief.

In hun brief verwijten ze het bestuur van JA21 niet professioneel te zijn. ,,De partij zou intern democratisch worden. Je kunt immers niet de Haagse bestuurscultuur bekritiseren als je eigen partijcultuur precies dezelfde gebreken vertoont. Helaas moeten wij constateren dat JA21 inmiddels volledig op een dwaalspoor is beland.’’

Het rommelt al langer binnen JA21. Eerder trokken meerdere leden aan de bel over het gebrek aan inspraak en democratie binnen de partij, waar het bestuur samen met de oprichters Eerdmans en Nanninga volledig de dienst zouden uitmaken. Deze zomer kondigden Kamerleden Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink aan na de verkiezingen niet door te willen als Kamerlid voor JA21.

Nanninga en Eerdmans hebben nog niet gereageerd op de brief van de zes.

Wel zei Nanninga vrijdag in een interview op Radio 1 dat dit hoort bij een partij in opbouw. ,,Opbouwende kritiek is heel goed. Maar er zitten ook types tussen die wat rancuneuzer in de wedstrijd zitten. Ik zie dat er nu heel veel kritiek wordt geuit die bedoeld is om te beschadigen. Door vier of vijf mensen die openlijk hebben geëist dat ze bepaalde posten zouden krijgen en daar niet geschikt voor zijn geacht. Dat zie je bij alle partijen die nieuw opkomen. Ik geef op een briefje dat gaat ook gebeuren bij BBB en de partij van Omtzigt. Dat is een fase in het opbouwproces van een partij.’’

JA21 ontstond in december 2020. Nanninga en Eerdmans konden zich, net als een heel aantal andere leden en actieve politici van Forum voor Democratie, niet meer vinden in de koers die partijleider Thierry Baudet voer. Zij richtten een nieuwe partij op. Veel Forum-politici in de Provinciale Staten en in het Europarlement stapten ook over. Zij namen hun zetel mee. Inmiddels is dus een deel ook al weer weg bij JA21. De partij heeft nu drie zetels in de Tweede Kamer.

