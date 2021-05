Weer moddergooien bij 50Plus: partijleider Den Haan beschuldigt bestuur van sabotage

Twee weken geleden nam het hoofdbestuur juist Den Haan op de korrel. Datzelfde bestuur moet het ontgelden in de evaluatie, in handen van deze site. Het zou haar niet hebben gesteund. Toen er bijvoorbeeld conflicten ontstonden tussen Den Haan enerzijds en voormalig Kamerlid Corrie van Brenk en senator Martin van Rooijen anderzijds greep het bestuur onder leiding van Jan Nagel niet in, zeggen de drie.

‘De sfeer in de programmacommissie is door de dwingende wijze waarop Jan Nagel de inhoud probeert te manipuleren zeer onaangenaam’, valt verder te lezen in het rapport. Ook bleven leden lekken naar journalisten, klagen ze in de evaluatie. Vicevoorzitter Gerard van Hooft, die Den Haan in eerste instantie steunde, zou zich later tegen haar hebben gekeerd en ‘zet zich actief in om haar uit de partij te werken’. ‘Werkelijke reden: de vicevoorzitter heeft een blauwtje gelopen bij de lijsttrekker’, staat er.