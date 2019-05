Wéér kritiek op Wiebes: SodM kraakt aanpak Groningen

Opnieuw krijgt VVD-minister Eric Wiebes van Economische Zaken fikse kritiek op zijn aanpak van de aardbevingsoverlast in Groningen. Dit keer niet van teleurgestelde Groningers of boze politici, maar van de onafhankelijke toezichthouders van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

,,De versterkingsoperatie komt nog maar moeizaam op gang’’, zegt Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal bij het SodM. In een vandaag verschenen advies zegt Kockelkoren dat de gaswinning in Groningen nog verder omlaag moet. Ook adviseert hij om de versterking van huizen aan te pakken als een crisis.



Kockelkoren: ,,Zo’n tienduizend mensen in Groningen geven aan last te hebben van stressgerelateerde gezondheidsklachten als gevolg van de aardbevingen. De nog voor langere periode aanwezige kans op zwaardere aardbevingen, de forse economische impact en de groeiende sociale gevolgen leiden tot maatschappelijke ontwrichting in de regio.’’

Versterking ‘blijft flink achter’

Het SodM-advies komt zes dagen na de aardbeving bij de Groningse plaats Westerwijtwerd. Die beving had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter en leidde tot tweeduizend schademeldingen. In zeker tien gevallen ontstond een acuut onveilige situatie, waardoor extra veiligheidsmaatregelen nodig waren.

Hoewel minister Wiebes vorig jaar aankondigde de gaskraan in 2030 helemaal dicht te draaien, wordt het volgende gasjaar nog maximaal 15,9 miljard kubieke meter gas opgepompt. Het SodM adviseert nu dat dit niet meer dan 12 miljard kuub mag zijn.

De versterkingsoperatie van huizen in Groningen ‘blijft flink achter’, oordeelt het SodM. Een nieuwe crisisaanpak - waarbij de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie worden samengevoegd in één organisatie - kan er volgens het SodM voor zorgen dat gedupeerde Groningers beter en sneller worden geholpen.

‘Snoeihard’

Vorige week was Wiebes nog op bezoek in het aardbevingsgebied. Voor draaiende camera’s sprak hij over een ‘bevinkje’, tot woede van de Groningers. De minister haastte zich om excuses te maken, maar voor critici staat de uitspraak symbool voor de falende aanpak. Eerder die week uitte de Tweede Kamer forse kritiek op de VVD-minister.

,,Wiebes heeft door het stilleggen van de versterking Groningers nodeloos in onveiligheid en onzekerheid gebracht’’, reageert PvdA-Kamerlid Henk Nijboer op het nieuwe SodM-advies. Hij noemt het rapport ‘snoeihard’. Vorige week deed SP-Kamerlid Sandra Beckerman al een oproep aan Wiebes om de aanpak in Groningen op te schalen tot een nationale crisis.

In een reactie laat Wiebes weten dat het ‘niet makkelijk’ zal worden om de gaswinning het komende jaar verder terug te draaien. ,,Het is een enorme uitdaging’’, zegt hij. De leveringszekerheid van gas kan in gevaar komen als de gaskraan te snel dichtgaat. In de komende weken verwacht de minister meer duidelijkheid te kunnen geven.