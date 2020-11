Weekers spreekt voor het eerst over toeslagen: ‘Belastingdienst had houtje-touwtjesysteem’

Tienduizenden mensen werden in de toeslagenaffaire onterecht door de Belastingdienst als fraudeur aangemerkt en moesten grote bedragen terugbetalen. Dat zorgde ervoor dat veel ouders in grote financiële problemen kwamen.



Weekers moest in 2014 aftreden vanwege aanhoudende problemen met de uitkering van toeslagen. Volgens hem stond de Belastingdienst er toen 'beroerd’ voor en was er sprake van een 'houtje-touwtjesysteem'. Tegelijkertijd lag de nadruk destijds op het belang van fraudebestrijding, omdat er 'gruwelijk veel bezuinigd’ moest worden: ,,Het was destijds zo dat elke cent die in verkeerde zakken terechtkwam als doodzonde werd gezien.”