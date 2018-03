'We moeten niet zo tobberig doen over de zorg'

Bent u afrekenbaar op uw eigen doelstelling? Nul tekort in 2022?

De Jonge: ,,We zijn gewaarschuwd: ‘Kom niet met een getalsmatige doelstelling, want voor je het weet word je daar op afgerekend.’ We leggen de lat bewust hoog voor onszelf. Ik leg straks liever uit dat we onze ambitie net niet halen dan dat we onszelf geen doel meer zouden durven stellen.”



Bruins: ,,Ik heb liever dat we maar 80 procent van onze ambitie realiseren, dan dat we plannen indienen zonder cijfers.’’



Wel makkelijk, over vier jaar zit dit kabinet er al niet meer.

De Jonge: ,,Ik mag er toch vanuit gaan dat de Tweede Kamer ons al eerder gaat vragen hoe het ervoor staat. Sterker nog, we gaan zelf tussendoor al evalueren en de vooruitgang melden.”



Adviesbureau Berenschot concludeerde onlangs dat geen enkel arbeidsmarktplan zin heeft als de lonen in de zorg niet omhoog gaan.

De Jonge: ,,Als we alleen maar tobberig gaan doen en praten over de zorg als een sector vol problemen, gaat het nooit lukken. Salarissen zijn geen probleem, die zijn de afgelopen jaren gewoon gestegen. Er is dus ruimte in de cao-onderhandelingen, dat is onlangs al in de thuiszorg gebleken.’’



Bruins: ,,De grootste uitdaging is om mensen te interesseren in het vak.’’