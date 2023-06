Wat gebeurt er als het Landbouwakkoord vanavond mislukt? ‘Zou leiden tot een bikkelharde confrontatie’

podcast Hete zomer vol explosieve dossiers zet coalitie onder druk: zien we Hoekstra, Rutte en Kaag daarna nog terug?

Binnen het CDA wordt gesleuteld aan een noodplan voor vervroegde verkiezingen, maar past Wopke Hoekstra als leider wel in dit Plan B? Maar ook D66-leider Sigrid Kaag en VVD-aanvoerder Mark Rutte zijn allesbehalve zeker van hun positie als dit kabinet sneuvelt over asiel of stikstof.