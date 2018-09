Wankel kabinet is gevoeliger voor maatschappelijk protest

Volgens staatssecretaris Mark Harbers konden ‘het welzijn en de veiligheid’ van Lili en Howick ‘niet meer voldoende worden gewaarborgd’. En dus was er zaterdag reden de twee Armeense asielkinderen alsnog een verblijfsvergunning te geven, ook al zeiden zowel hij als premier Rutte een dag daarvoor nog het tegenovergestelde.



Of alleen het weglopen van de twee en de oproep van de politie om naar hen uit te kijken de situatie echt zó ingrijpend veranderde ten opzichte van de eerdere keer dat ze wegliepen, is de vraag. Wat de situatie ook beïnvloedde, was de aanhoudende storm van maatschappelijk protest over de dreigende uitzetting. Daardoor begon er in elk geval bij regeringspartijen D66 en ChristenUnie iets te schuiven.