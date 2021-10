Waarom het ministerie niet gewoon een hotel boekt, als oplossing voor propvolle asielopvang

1. Hoeveel mensen komen naar Ter Apel?

Per week zijn dat er ongeveer 1200 en dat aantal is vrij constant sinds september. Iedereen die in ons land aankomt en asiel wil aanvragen, moet naar het Groningse dorp Ter Apel, waar het aanmeldcentrum is. Daar is plek voor maximaal 275 mensen. In de nacht van dinsdag op woensdag bivakkeerden er 750 mensen in de tijdelijke tenten op het terrein. Ze sliepen ook in kantoren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de sportzaal, vertelde burgemeester Jaap Velema van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt.



Uit het aanmeldcentrum kunnen asielzoekers niet of nauwelijks doorstromen naar de asielzoekerscentra (azc’s). Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), verantwoordelijk voor de opvang, heeft 29.500 bedden. Die zijn al geruime tijd allemaal bezet – ook door asielzoekers die in Nederland mogen blijven maar waarvoor geen huis beschikbaar is. Daardoor moest het COA voor de opvang al uitwijken naar kazernes (voor de opvang van Afghaanse evacués) en evenementenhallen.