Waarom het kabinet twijfelt over ‘profiteurstaks’

Het ‘klinkt aardig’, maar het is ‘niet uitvoerbaar’, en al met al ‘gewoon geen goed voorstel’. Althans, dat zei staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën in juli nog over het pleidooi voor een soort superbelasting. Nu de energieprijzen de pan uit rijzen en steeds meer Nederlanders hoge rekeningen zien of vrezen, klinkt de roep om het extra belasten van energieproducenten steeds luider.

Een zogenoemde windfall tax (het extra belasten van bedrijven die de wind in de rug hebben) klinkt ook best logisch. De firma’s hebben hogere inkomsten, dus nu iedereen lijdt, mag solidariteit worden verwacht. Olie- en gasreus Shell boekte onlangs nog 17,6 miljard euro winst: over een periode van drie maanden.

En landen als Italië, Spanje, Roemenië, Slowakije, Bulgarije, Hongarije en het Verenigd Koninkrijk doen het eveneens. Dus waarom wij ook niet? Volgens het kabinet ligt het allemaal net even anders.

Toch een verschil

Hoewel landen spreken van een windfall tax -dus sec het éénmalig extra belasten van winsten- is die term een beetje een woordenspel. Het gaat lang niet altijd om een belasting, maar in een paar gevallen om heffingen die voor langere tijd gaan gelden, niet een eenmalige belasting. Toch een verschil.

En in Roemenië is de ‘nieuwe’ belasting gekoppeld aan omzet en niet aan winst, maar omzet belastte ons land al via de mijnbouwheffingen. In Hongarije worden niet alleen energiereuzen belast, maar ook banken, retailers en luchtvaartmaatschappijen. Niet erg ‘gericht’ op specifieke winst, aldus Van Rij.

EU-regels zouden het bovendien onmogelijk maken met terugwerkende kracht winst te belasten, nog los van het feit dat er geen wetgeving is in ons land om zo’n belasting te rechtvaardigen, aldus Van Rij. En dan is er nog de vraag: energieproducenten boeken winst, maar zijn in tal van landen gevestigd. In welk land bevindt die winst zich eigenlijk?

Addertje

Volledig scherm Marnix van Rij, staatssecretaris Fiscaliteit in de Tweede kamer tijdens het vragenuurtje. © Phil Nijhuis In het Verenigd Koninkrijk is wel een ‘échte’ windfall tax in het leven geroepen, maar volgens Van Rij zit daar ook een addertje onder het gras.



Naast vennootschapsbelasting betalen energiebedrijven in ons land ook aparte heffingen die zijn vastgelegd in de Mijnbouwwet. Tel je die twee belastingen op, dan int onze Staat al zo’n 70 procent van de winst van binnenlandse olie- en gasproductie. In het VK, ook ná de aangekondigde windfall tax, blijft dat percentage steken op 65 procent. Kortom: ons land belast al meer.



En economen zijn sceptisch: moet je het bedrijf dat je nu zwaar belast in voor hen goede tijden, straks ook subsidie geven in slechte tijden? Ofwel: ,,Dit is gewoon geen goed voorstel”, zei Van Rij in juli. En ook nu zou dat nog het kabinetsstandpunt zijn. ,,We krijgen vooral te horen dat het lastig is”, aldus een coalitiebron.

‘Geen taboe onbesproken’

Zijn extra belastingen daarmee helemaal van de baan? Zeker niet. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie laten in de onderhandelingen richting Prinsjesdag ‘geen taboe onbesproken’, klinkt het. Volgens het Nibud dreigen immers 2,5 miljoen huishoudens in financiële problemen te komen door de hoge energieprijzen. Maar hoe zij geholpen kunnen worden, is nog een vraag. Net als: van welk geld?

Het zou betaald kunnen worden door de staatsschuld iets op te laten lopen, te bezuinigen op uitgaven, maar ook door bijvoorbeeld de ‘gewone’ winstbelastingen van bedrijven te verhogen. Het verhogen van het tarief van de vennootschapsbelasting vanaf 1 januari levert per procentpunt verhoging tussen de 403 miljoen euro (in de eerste schijf) en de 884 miljoen euro in de hoogste schijf extra op. Maar vinden bedrijven Nederland nog wel een aantrekkelijk land om te ondernemen, als het kabinet aan die ‘knop’ gaat ‘draaien’, vroeg Van Rij zich eerder af.

Kortom: één allesomvattend wondermedicijn ligt nog niet op tafel. Maar de ‘profiteursbelasting’ lijkt het alvast niet te worden.