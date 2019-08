Waakhond NVWA deelt boetes uit aan verkopers illegale e-sigaret Juul

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een reeks boetes uitgedeeld aan bedrijven vanwege verkoop van de in ons land illegale e-sigaret Juul. Het slijten van de producten is door deze partijen inmiddels gestaakt.

Juul is een Amerikaanse e-sigaret die is ontwikkeld door twee ex-rokers. Hun doel: volwassen rokers een alternatief bieden voor gewone sigaretten. Het product bevat echter bijna drie keer de toegestane hoeveelheid nicotine, waardoor het op zich alsnog zeer verslavend is. Toch is Juul inmiddels een zeer geliefd merk geworden in de Verenigde Staten. Ook onder jongeren.

Sinds dit jaar heeft de Nederlandse waakhond geconstateerd dat het product ook in ons land te koop is, zowel in fysieke winkels als in online shops. Daarop is de NVWA een handhavingsactie begonnen. Inmiddels hebben zeven bedrijven te horen gekregen dat ze beboet zullen worden voor de verkoop van een in Nederland illegaal product, aldus een woordvoerster.

De boetes beginnen bij 450 euro en lopen - bij herhaling - op tot 4500 euro. In verband met de privacy worden de namen van de beboete ondernemers niet gepubliceerd, maar de zegsvrouw bevestigt dat het ook om bedrijven gaat in de regio Amsterdam. Daar is het verboden product naar verluidt extra populair in verband met de vele (Amerikaanse) toeristen.

Onacceptabel

Quote Onze rookloze producten zijn uitslui­tend bestemd als beter alterna­tief voor volwassen rokers Woordvoerder Philip Morris Holland Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid), die aan het begin van deze kabinetsperiode de oorlog verklaarde aan het roken, laat de Tweede Kamer weten het ‘onacceptabel’ te vinden dat er producten op de Nederlandse markt te koop zijn die niet aan de wetgeving voldoen.



Blokhuis: ,,Ik vind het verder een zeer verontrustende ontwikkeling dat zoveel jongeren een e- sigaret of sisha-pen uitproberen. Dit is de reden waarom in het nationaal preventieakkoord is besloten een aantal maatregelen te treffen om het gebruik en de zichtbaarheid van de e-sigaret te verminderen.”



Een woordvoerder van tabaksfabrikant Philip Morris Holland (Marlboro), dat zelf het wél toegestane rookloze product IQOS uitbaat, verwelkomt iedere ontwikkeling die mensen van de gewone sigaretten af helpt, zegt hij. ,,Onze rookloze producten zijn uitsluitend bestemd als beter alternatief voor volwassen rokers.” Philip Morris International heeft geen belang in Juul, benadrukt de zegsman.



Het voormalig moederbedrijf van Philip Morris International in de VS, Altria, bezit sinds afgelopen december wél 35 procent van de aandelen. De deal, met een waarde van 12,8 miljard dollar, stuitte destijds op kritiek omdat Juul zich op de website juist verzet tegen de sigarettenindustrie.

Voet aan de grond

In de markt gonst het volgens ingewijden van de geruchten dat het Amerikaanse bedrijf achter Juul de komende jaren ook stap voor stap voet aan de grond wil krijgen in Europese landen. Dan moet wel eerst het nicotinegehalte in het product omlaag naar maximaal 20 milligram per milliliter.

Ondanks het verbod op Juul is het in de praktijk niet moeilijk om het product te bestellen. ,,Ik kan overal aankomen”, zegt de verkoper in een Haagse tabakswinkel. ,,Ik heb het niet in de winkel staan natuurlijk.” Maar online valt er volgens hem zeker wat te regelen, sowieso via buitenlandse sites.