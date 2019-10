VVD zet coalitie op scherp: geen koe of varken minder

Update 'Gegronde redenen om Wilders te veroorde­len'

11 oktober Het hof is wel bevoegd, het Openbaar Ministerie is ontvankelijk, er zijn gegronde redenen om Geert Wilders te veroordelen. Ook is er geen reden op de strafzaak tegen de PVV'er aan te houden. Dat betoogde de advocaat-generaal vandaag tijdens haar repliek in het hoger beroep van het 'minder Marokkanen'-proces. Wilders was daarbij niet aanwezig.