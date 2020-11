VVD wil ‘mini-Schengenzone’ om grip te houden op migratie: ‘Sluit desnoods onze grens’

Dat schrijft regeringspartij VVD vandaag in een opiniestuk op deze nieuwssite (scroll naar beneden voor het stuk). Tweede Kamerlid Bente Becker stelt dat ‘het risico groot is’ voor ons land dat in tijden van crisis veel migranten hierheen komen ‘vanwege onze welvaart’. Omdat een nieuw Europees asielstelsel nog in de maak is, moet ons land zelf klaar zijn ‘om grip te houden’.

Eerder al kondigde de Franse president Macron aan dat hij nadenkt over een mini-Schengenzone, als blijkt dat de migrantenstroom ‘oncontroleerbaar’ is geworden. Hij zei dat in reactie op de aanslag in Nice, die werd gepleegd door een 21-jarige Tunesiër die via Italië naar Frankrijk reisde.

Volledig scherm Bente Becker, Tweede Kamerlid voor de VVD. © Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

Premier Mark Rutte zei in navolging van Macron dat er moet worden ‘nagedacht’ over alternatieve grensbewaking als er aan de buitengrenzen geen goede controle is op wie Europa binnenkomen. Niettemin is het voorstel ingrijpend, want de Schengenzone betekent ook vrijheid van personen en goederen binnen de EU. Volgens Becker moet dat zo blijven.

Ze noemt haar voorstel een ‘realistischer antwoord’ op de migratieproblematiek dan een nexit, een vertrek uit de EU. ,,Ze zeggen er bovendien nooit eerlijk bij hoe schadelijk een vertrek uit de EU voor onze banen en veiligheid zou zijn. En het is ook niet nodig. We kunnen werken aan een strenger Europees asielstelsel en tegelijk een plan maken om onszelf beter te beschermen in tijden van crisis. Niet iedere wereldburger die een veiliger of beter leven wil, is welkom in Nederland. Dat moeten we niet alleen zeggen, maar ook waar kunnen maken als het erop aankomt.”

Lees onder de foto het opiniestuk van Becker: Nederland moet desnoods zelf grip houden op de migratiestroom. De EU werkt aan een nieuw asielstelsel, maar de lidstaten zijn verdeeld. De samenleving staan onder druk, soms gevaarlijk, stelt het Tweede Kamerlid.

Volledig scherm © Hollandse Hoogte / Robin Utrecht