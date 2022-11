VVD wil een verbod op deepfakes: ‘Sociale media moeten verantwoordelijkheid nemen’

Er moet een einde komen aan deepfakes. Coalitiepartij VVD wil ‘het vervaardigen, aanbieden, downloaden of gebruiken’ van de omstreden technologie verbieden.

Een deepfake is een video waarop mensen dingen lijken te zeggen en doen, terwijl dat in werkelijkheid nooit is gebeurd. Deze nepbeelden worden gecreëerd middels kunstmatige intelligentie, en zorgen de laatste tijd voor veel ophef. Zo werd tv-presentatrice Welmoed Sijtsma onlangs nog slachtoffer toen er een neppornofilm van haar naar buiten werd gebracht.

Tijd voor een verbod, vinden VVD-Kamerleden Queeny Rajkowski en Ulysse Ellian. ,,Deepfakes zijn steeds minder goed van echte video’s te onderscheiden’’, aldus Rajkowski. ,,Dat is gevaarlijk. Zo zie je veel mensen slachtoffer worden van neppe wraakpornovideo's. Maar ook als je een deepfake maakt van een politicus, kun je die heel rare woorden in de mond leggen. Dat kan nationaal, maar ook internationaal grote gevolgen hebben. Verkiezingen kunnen beïnvloed worden, en ook op geopolitieke schaal kan de vlam in de pan schieten.”

Zo’n verbod kan niet zomaar, zo stelt Rajkowski, want ‘naast de waslijst aan negatieve excessen, moeten we er ook rekening mee houden dat een deepfake niet per se slecht hoeft te zijn’. De VVD-politica wijst op het politieonderzoek naar de dood van de 13-jarige Sedar Soares. Het coldcaseteam van de politie Rotterdam liet het in 2003 omgebrachte slachtoffer zélf aan de dader vragen om zijn stilzwijgen te doorbreken door middel van een deepfake-video. ,,En deepfake kan óók ingezet worden voor satirische doeleinden.”

De VVD’ers denken er daarom aan om enkel het privégebruik van deepfaketechnologie te verbieden. ,,Op die manier kunnen bedrijven alsnog de techniek op een innovatieve manier inzetten’’, stelt Rajkowski.

De verantwoordelijkheid voor het handhaven van het verbod moet liggen bij de sociale media zelf. Met een watermerk en een systeem dat illegale video's verwijdert moeten deepfakes aan banden gelegd worden. ,,Die platformen hebben zelf in het systeem gebouwd dat een video in korte tijd kan exploderen”, zegt Rajkowski. ,,Als ze geld aan je kunnen verdienen, dan zetten ze de nieuwste technieken in. Als ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen tegen illegale content, dan wordt het ineens te veel. Ze regelen het maar.”

