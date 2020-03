VVD wil af van milieuzones in stadscentra in ruil voor inleveren 130 op de snelweg

Volgens Dijkstra slaan de milieuzones waar oude diesels vaak niet in mogen, nergens op. ,,We voldoen nu vrijwel overal al aan de Europese normen voor schone lucht. Bovendien kost het enorm veel geld terwijl het amper schonere lucht oplevert.’’



Arnhem voerde in 2014 als een van de eerste steden een milieuzone in. De regels in Arnhem zijn nog steeds de strengste van heel Nederland. Dieselauto’s van voor 2005 mogen de binnenstad niet meer in. Ook Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben milieuzones, Nijmegen overweegt er een in te stellen.



Dijkstra zegt in het interview dat morgen wordt gepubliceerd dat door de lokale regels juist mensen met minder geld worden gepakt. ,,Je maakt het voor mensen uit een wijk als Klarendal onmogelijk om de binnenstad van Arnhem in te komen. Die mensen rijden niet uit luxe in een oude diesel.’’