VVD pleit voor subsidie-stop popmuziek

Volgens Rutte moet popmuziek 'gedragen worden door het publiek'. Hij maakt wel een onderscheid tussen directe overheidssteun aan artiesten, of ondersteuning van bijvoorbeeld poppodia en theaters, waar beginnende artiesten zich kunnen ontwikkelen. ,,De overheid kan zeker qua infrastructuur iets doen. Daar is helemaal niets mis mee'', zei Rutte. De Tweede Kamer spreekt vandaag over het onderdeel cultuur op de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De Staat

Vorig jaar ontstond er ophef over de in totaal één miljoen euro subsidie die de Nijmeegse popband De Staat ontvangt over vier jaar tijd. Daarvoor kunnen ze verschillende projecten verwezenlijken, waaronder een reeks bijzondere (deels met de rug naar het publiek) concerten en het opnemen van albums.

Henriëtte Post, directeur van het Fonds Podiumkusten, liet toen weten niets te begrijpen van de consternatie. ,,Als je kijkt naar honoreringen van theatergroepen bijvoorbeeld, is het niet exceptioneel hoog. Wie weleens naar concerten van De Staat is geweest, weet dat het om meer gaat dan vijf jongens op een podium. Ze maken er een multimediale show van. In het theater en de dans vinden we dat heel gebruikelijk en realiseren we ons dat het duur is. Bij de popmuziek zijn we dat misschien niet zo gewend."