VVD-minister Dijkhoff kandideert zich voor fractievoorzitterschap

Klaver haalt uit naar Pechtold: 'Het was drie tegen één aan de formatietafel'

11 oktober GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft bij een partijbijeenkomst in Leiden hard uitgehaald naar D66-voorman Alexander Pechtold, waarmee hij in het voorjaar nog onderhandelde over een nieuw kabinet. ,,Het was nooit twee tegen twee aan de formatietafel, maar drie tegen één”, hield Klaver zijn gehoor voor.